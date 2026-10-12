Il Torino batte l'Udinese e stacca il gruppone delle squadre (viola compresa) a 4 punti

Il Torino batte l'Udinese e stacca il gruppone delle squadre (viola compresa) a 4 puntiFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:44News
di Redazione FV

Il Torino in casa batte l'Udinese per 2-1 e si porta al 12esimo posto con 7 punti in classifica, staccando il folto gruppo di squadre a 4 punti (compresa la Fiorentina, penultima solo per la differenza reti che la penalizza di un gol, ossia-7 contro i -6 di Parma, Genoa, Monza, e la stessa Udinese) e sorpassando anche Bologna (5 punti) e Lecce (6 punti).

Per la cronaca apre le marcature al 36' Braganca ma Ekkelenkamp proprio nel finale del primo tempo pareggia. E' Kulenovic al 67' ad approfittare di un errore dei friulani e a segnare il 2-1 granata che resterà invariato fino al 90'.