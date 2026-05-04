Torino, squadra fischiata a Superga. Poi il canto 'C'è solo il Grande Torino'

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(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Il Torino ha raggiunto Superga ed è stato accolto da fischi e insulti da parte dei tifosi. La squadra di D'Aversa è stata contestata nel piazzale davanti alla basilica di Superga nel giorno del 77/o anniversario dalla tragedia del Grande Torino. C'è stato anche un coro contro il presidente Urbano Cairo, poi si è alzato il canto "C'è solo il Grande Torino". (ANSA).