TORINO, Lo striscione polemico dei tifosi rivolto a Cairo

Pochi giorni fa in conferenza stampa il Presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del bilancio economico del club:

"Ora non siamo a posto, abbiamo fatto sei bilanci in perdita e sono cose che pesano, ma non è una colpa non aver 50 milioni da mettere ogni anno nel Toro: non è una cosa che qualcuno mi possa addebitare, bisogna trovare un percorso sostenibile".

Dopo queste dichiarazioni, i tifosi del Torino hanno esposto all'esterno dello Stadio Olimpico-Grande Torino l'ennesimo striscione di protesta contro il loro Presidente:

"Non ti chiediamo 50 milioni ma solo di toglierti dai…".