Torino-Lazio 2-0: Simeone e Zapata affondano Sarri, buona la prima per D’Aversa
Nella 27a giornata di Serie A il Torino torna alla vittoria grazie al 2-0 casalingo sulla Lazio: D’Aversa parte bene sulla panchina dei piemontesi. I padroni di casa sembrano subito molto brillanti, e al 21’ stappano la partita: tiro rimpallato di Zapata, Simeone si fionda sulla palla spiovente e insacca alle spalle di Provedel la zampata dell’1-0. La formazione allenata da D’Aversa parte bene anche nella ripresa, e al 53’ raddoppia: cross perfetto dalla sinistra di Obrador e schiacciata di testa vincente di Zapata, che torna al gol dopo Torino-Milan dell’8 dicembre.
Nella mezzora finale i biancocelesti provano ad accendersi con l’ingresso di Nuno Tavares, ma non riescono a rimontare. Il Torino sale a 30 punti, a +6 sulla Fiorentina, Lazio ferma a quota 34.
