Rakow, beffa in pieno recupero con il Lech: gli avversari viola perdono 4-3

Oggi alle 20:40
Beffa in pieno recupero per il Rakow, prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, che al 91’ oggi ha perso il 23° turno di Ekstraklasa (il campionato polacco) in trasferta contro il Lech Poznan: la formazione rossoblù è infatti capitolata per 4-3 dopo essere stata per ben due volte in vantaggio ed è rimasta al quarto posto a quota 34 punti. Il Lech invece, grazie a questo successo, ha raggiunto momentaneamente in testa alla classifica lo Jagiellonia.