Solomon solo a Pasqua? Lui prova a mettere l'Inter nel mirino: ecco quali gare salta

Uno entra e uno esce. Quando l'infermeria si stava ormai svuotando con il recupero di Rugani e Gudmundsson per la Fiorentina è arrivata la tegola di tre infortuni in Conference, Gosens (che con una protezione potrebbe essere subito disponibile almeno per la panchina nonostante le due fratture al volto), Lezzerini (lesione di 1° grado) e soprattutto Solomon che stava diventando un elemento fondamentale sulla fascia, vista la sua capacità di saltare l'uomo e andare al tiro o crossare per i compagni.

5-6 partite senza l'esterno israeliano

La Fiorentina dovrà fare a meno di Solomon, uno dei più in forma come detto e con caratteristiche uniche nella rosa, per almeno 5-6 partite. Salterà infatti non solo l'Udinese lunedì ma anche, nell'ordine, Parma la domenica successiva, andata di Conference con il Rakow il 12 marzo, Cremonese, ritorno al Franchi con il Rakow il 19 e probabilmente Inter il 22. Il giocatore mette nel mirino proprio la gara con i nerazzurri ma con la sosta delle Nazionali è più probabile che, se non sarà completamente ristabilito (la lesione è tra il primo e il secondo grado, dipende tutto da come procederà il recupero appunto), se ne riparli ad aprile, nel week end di Pasqua, con date ancora da ufficializzare, a Verona. Anche perché se dovesse ristabilirsi prima della sosta appunto, chissà che non venga convocato dalla nazionale israeliano, che il 26 marzo gioca una amichevole con la Georgia. La speranza è che visto che si tratta di un test che non rientra in competizioni ufficiali, il ct decida di risparmiarlo comunque.

A sinistra fuori Solomon, dentro Gudmundsson

La notizia negativa l'abbiamo detta, quella positiva è che torna a disposizione Albert Gudmundsson che nela gara di Conference ha messo nelle gambe uno spezzone di gara. Toccherà a lui dunque sostituire l'israeliano, anche se su quella fascia porta caratteristiche diverse. Nell'ultima gara (in cui si è fatto male) Vanoli gli ha lasciato più libertà di movimento ma proprio per questo rischia di diventare anarchico. Magari in Conference può farlo rifiatare Fazzini ma è certo che l'islandese deve dare qualcosa di più per non far rimpiangere Solomon.