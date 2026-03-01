Il Sassuolo in 10 batte l'Atalanta "distratta" dalla Champions: al Mapei finisce 2-1
Il Sassuolo in 10 fin dai primi minuti batte 2-1 l'Atalanta ancora distratta e stanca evidentemente dalla qualificazione di mercoledì agli ottavi di Champions grazie alla rimonta sul Dortmund, che nonostante il dominio a livello di possesso palla, riesce a segnare solo nel finale quando trova il gol bandiera.
La cronaca Al 16' il Sassuolo come detto resta subito in 10 per l'espulsione di Pinamonti per un fallaccio sulla caviglia di Djimsiti ma al 23' passa con un gol di Kone. Addirittura i neroverdi al 69' mettono il sigillo con il 2-0 di Thorstvedt con Laurentie assistman in occasione di entrambi i gol. Nel finale l'Atalanta pressa e Scalvini di testa ha l'occasione più pericolosa per i nerazzurri, con la deviazione del pallone sul palo da parte del portiere, poi all'88 arriva anche il gol da parte di Musah, ma è troppo tardi: 2-1 il risultato finale.
