Le condoglianze della Fiorentina per la morte di Marchesi: "Uno storico giocatore"

Anche la Fiorentina, attraverso i suoi canali, ha voluto rendere omaggio a Rino Marchesi, l'ex viola vincitore di due Coppe Italia, una Mitropa Cup e una Coppa delle Coppa scomparso oggi all'età di 89 anni a Firenze. Questo il post pubblicato dalla società: "Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, storico calciatore gigliato e vincitore, con la maglia viola, di due Coppa Italia ed una Coppa delle Coppe".