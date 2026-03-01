Corsa salvezza, alle 18 il Torino di D'Aversa ospita la Lazio: le formazioni ufficiali

di Redazione FV

Alle 18 torna una sfida da tenere sott'occhio da parte della Fiorentina visto che il Torino (ora a +3 sui viola) ospita la Lazio di Sarri. Sulla panchina granata debutta Roberto D'Aversa che in settimana ha sostituito Marco Baroni. Il tutto in mezzo alla contestazione dei tifosi. Ecco le sue prime scelte di formazione e l'undici di Sarri:

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata.
A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie.
Allenatore: Roberto D'Aversa.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.
A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Dia.
Allenatore: Maurizio Sarri.