Allarme a Udine, neanche Gud è al meglio. Gazzetta: "Problemi sulle corsie"

Anche La Gazzetta dello Sport, nell'approfondire gli argomenti d'attualità legati alla Fiorentina, riparte dal lungo stop a cui andrà incontro Manor Solomon. Infortunatosi giovedì sera al Franchi contro lo Jagiellonia, l'esterno offensivo starà fuori per un mese abbondante per la lesione di 1-2° grado al retto femorale, tanto che la Rosea definisce "il suo marzo già finito". Un bel problema per Vanoli, considerando che in questo momento nemmeno Albert Gudmundsson è al meglio della forma.

Il quotidiano sottolinea, infatti, che l'islandese è reduce da un problema alla caviglia, ha giocato pochi minuti in Europa e non è detto che possa partire dall'inizio già domani a Udine. Senza Solomon, se l'ex Genoa non dovesse essere titolare, si candidano Fazzini o Fabbian. In più Gosens ha un trauma facciale, e quindi non è al meglio, e Dodò è squalificato: le corsie sono un vero guaio domani in Friuli - chiosa la Gazzetta, che lancia l'allarme per la sfida di domani -.