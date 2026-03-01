Morte Marchesi, il cordoglio del Comune di Firenze: "Esempio di professionalità"

vedi letture

“Firenze saluta con profonda commozione Rino Marchesi, protagonista di una delle pagine più belle della storia della Fiorentina e del calcio italiano, con i ‘Leoni di Ibrox’. Con la maglia viola ha contribuito a portare in alto il nome della nostra città in Europa, conquistando tra i suoi quattro trofei, anche la Coppa delle Coppe nel 1961, ancora oggi motivo di orgoglio per generazioni di tifosi. Marchesi, fiorentino d’adozione, ha rappresentato un esempio di professionalità, prima da calciatore e poi da allenatore.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo viola va l’abbraccio sincero della città di Firenze”. Con queste parole la sindaca Sara Funaro e l’assessora allo Sport Letizia Perini hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi.