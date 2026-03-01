Corsa salvezza, Nicola fiducioso: "Con questa mentalità il campionato inizia ora"

L'allenatore della Cremonese Davide Nicola è rammaricato per una sconfitta con il Milan arrivata nel recupero ma è comunque fiducioso per la prestazione e l'atteggiamento dei suoi in chiave salvezza (ora è a 24 punti come Lecce- terzultimo per differenza reti - e Fiorentina): "A me oggi la partita è piaciuta molto - ha detto a Dazn a fine gara - siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità senza preoccuparci molto degli avversari come abbiamo fatto nella prima parte di stagione. Oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi, il rammarico è quello di aver subito questo gol nel quale non ci sono stati errori di posizionamento. Se si gioca con questa mentalità il nostro campionato inizia in questo momento contro squadre nelle quali dobbiamo far valere la nostra idea e portare a casa più punti possibili.

Non c'è frustrazione perché quella viene quando non riesci a fare partite di personalità come invece quella fatta oggi, i ragazzi hanno dato una grande risposta da questo punto di vista. Dobbiamo sistemare i dettagli, ma dobbiamo continuare su questa strada perché questa è la nostra identità".