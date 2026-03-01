Domani Udinese-Fiorentina, i convocati viola: c'è Gosens, out Solomon, Dodo e Lezzerini
Domani alle 20.45 ci sarà Udinese-Fiorentina con i viola in partenza dall'aeroporto alla volte appunto del Friuli. Ecco l'elenco dei giocatori convocati da Paolo Vanoli per la sfida; elenco nel quale non compaiono lo squalificato Dodo e i due infortunati Solomon e Lezzerini (oltre al lungodegente Lamptey) mentre c'è Gosens che se dovesse entrare in campo dovrà farlo con una mascherina protettiva per le fratture riportate al volto giovedì:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) DE GEA QUINTANA David (P)
6) FABBIAN Giovanni
7) FAGIOLI Nicolò
8) FAZZINI Jacopo
9) FORTINI Niccolò
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KEAN Moise Bioty
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEONARDELLI Pietro (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
