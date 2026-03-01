Serie A, Sassuolo-Atalanta alle ore 15: le formazioni ufficiali
Alle 15 la 27esima giornata di serie A prosegue con Sassuolo-Atalanta, partita che serve ai nerazzurri di Palladino, unica squadra a guadagnare gli ottavi di Champions, a rimanere attaccati al treno Europa, al momento molto affollato. Per il Sassuolo ultime occasioni per avvicinarcisi e comunque per avviarsi all'ultima parte di stagione in tutta tranquillità.
Sassuolo (4-3-3): Muric, Coulibaly, Muharemovic, Idzes; Garcia, Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Fabio Grosso
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
