Roma-Juventus chiude la domenica di Serie A: ecco le formazioni ufficiali
È il big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus a chiudere la domenica della 27a giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini sono reduci da 3 risultati utili consecutivi: la vittoria contro il Cagliari, il 2-2 di Napoli e il 3-0 contro la Cremonese. Attualmente ricoprono la quarta posizione con 50 punti. Solo quattro lunghezze in meno per la formazione di Spalletti, posizionata al sesto posto a quota 46. Ecco le formazioni ufficiali del match:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Rensch; Çelik, Manu Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
