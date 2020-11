TORINO, Giampaolo col Crotone si gioca la panchina

Marco Giampaolo domenica prossima contro il Crotone si gioca la panchina. Come riporta TMW, il Torino non può più sbagliare e lo scontro salvezza contro i calabresi diventa determinante per il futuro dell’allenatore ex Milan. Sullo sfondo i profili di Giampiero Ventura e Leonardo Semplici. Rischia anche Stroppa a Crotone al di là delle smentite. E Semplici, come D’Aversa, è un nome valido anche per i calabresi. Torino-Crotone, tre punti in palio e una panchina da salvare.