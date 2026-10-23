La Serie A riparte alle 20:45 con Torino-Monza: ecco le formazioni ufficiali
Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino per il match tra i granata e il Monza. L'anticipo del venerdì sera propone una sfida tra due squadre in forma. I padroni di casa si presentano infatti al match reduci da ben tre risultati utili consecutivi: l'ultimo, il successo per 0-3 al Tardini contro il Parma. La squadra di Juric sembra invece essersi pienamente ripresa dalla sconfitta per 3-1 a Roma contro la Lazio, battendo 4-0 il Cagliari di Pisacane. Di seguito le scelte di formazioni ufficiali di Ignazio Abate e Ivan Juric.
TORINO (3-5-2): Perri; Zoco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Juric.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati