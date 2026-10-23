Fabregas, che elogi all'ex viola Aquilani: "Mi piace tanto: suo gioco simile al mio"

Nel corso della conferenza stampa odierna in vista del match contro il Sassuolo, il tecnico del Como Cesc Fabregas si è a lungo soffermato anche sull'allenatore neroverde (ed ex viola) Alberto Aquilani che, per stile e idee, potrebbe diventare nome buono in futuro proprio per la panchina dei lariani nel caso in cui lo spagnolo dovesse lasciare: "Alberto mi piace tantissimo come allenatore, per l'idea e il coraggio. Per come le squadre giocano a calcio. Mi ha chiamato l'estate scorsa per parlare di Rispoli, lo voleva tantissimo al Catanzaro.

Io ero il più contento di questo, lui per me è un ragazzo speciale, è il primo giocatore che ho avuto in carriera da allenatore e portarlo da lui mi ha dato una tranquillità assoluta. Ricordo giocando contro il suo Pisa: vedendo quella partita e vedendo come giocano ora, sono cresciuti tanto. Adesso è evoluto in tantissime cose ".