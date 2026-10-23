Foto, Paratici alla presentazione del nuovo film di Pilar Fogliati
Grande soddisfazione per Pilar Fogliati, tra le protagoniste più ammirate sul red carpet della Festa del Cinema di Roma nella giornata di ieri. L’attrice romana è nel cast di “Il profilo dell’altra”, il nuovo film diretto da Francesco Bruni e ispirato all’omonimo romanzo di Irene Graziosi. Alla première della pellicola non è mancata anche una presenza legata al mondo viola.
Paratici presente alla presentazione
Tra gli spettatori in sala, infatti, c’era anche Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, che ha voluto accompagnare la sua compagna in occasione dell’anteprima. Il dirigente viola è stato immortalato mentre applaudiva con il sorriso al termine della proiezione, condividendo così con Pilar Fogliati un momento speciale della serata. Ecco le immagini tratte dai canali social del regista Bruni e che ritraggono il ds viola alla serata:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati