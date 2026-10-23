Bonano esalta il portiere Beltran: "Ricorda Casillas". La Viola resta interessata

Un paragone illustre per Santiago Beltrán, il portiere del River Plate seguito dalla Fiorentina (il classe 2004 è legato ai Millonarios da un contratto in scadenza nel dicembre 2027). A proporlo è Roberto Bonano, ex estremo difensore del Barcellona e della nazionale argentina, intervenuto ai microfoni di Super Deportivo Radio: "Mi piacerebbe vederlo al River ancora per molti anni: sarebbe un bene per il calcio argentino, perché ha un futuro in nazionale", ha dichiarato Bonano, indicando il giovane tra i possibili eredi di Emiliano Martínez. A colpirlo sono soprattutto le qualità tecniche e la personalità: "Per certi versi mi ricorda Iker Casillas.

Non è molto alto, ma è potente e trasmette grande calma. Nonostante abbia esordito da poco e in un momento complicato per la squadra, è riuscito a conquistarsi il posto".