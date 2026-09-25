Mastantuono sul podio per tiri nelle prime cinque giornate di Serie A: la classifica
C'è anche Franco Mastantuono nella speciale classifica dei giocatori che dopo le prime cinque giornate hanno calciato più volte verso la porta avversaria. Un podio, tra l'altro, tutto argentino, che vede al primo posto Nico Paz del Como con ben 28 tiri (con un gol all'attivo). Al secondo pari merito, insieme a Lautaro Martinez (autore di 4 gol nelle prime 5 gare di Serie A), c'è proprio il numero 30 viola con 22 tiri totali (tre gol segnati). Subito sotto al podio, con 20 tiri, c'è Donyel Malen della Roma, autore di 6 gol in 5 partite. Roma presente in classifica anche al sesto e al settimo posto con Dybala (17 tiri) e Soulé (16 tiri). La rivelazione del campionato, il georgiano Kvernadze del Frosinone, chiude la top 10 con 15 tiri totali. Ecco la classifica completa:
1) Nico Paz (Como) 28 tiri totali
2) Lautaro Martinez (Inter) 22 tiri totali
3) Franco Mastantuono (Fiorentina): 22 tiri totali
4) Donyell Malen (Roma): 20 tiri totali
5) Armand Lauriente (Sassuolo): 19 tiri totali
6) Paulo Dybala (Roma): 17 tiri totali
7) Matias Soule (Roma): 16 tiri totali
8) Akor Adams (Venezia): 16 tiri totali
9) Mattia Zaccagni (Lazio): 16 tiri totali
10) Giorgi Kvernadze (Frosinone): 15 tiri totali
Dati: Lega Serie A
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