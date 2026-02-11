Anche in Azerbaigian si guarda la Fiorentina. Il tecnico del Sabah: "Mi ispiro ai viola"

Anche in Azerbaigian si guarda la Fiorentina. Tra chi si ispira alla squadra viola c'è infatti anche Valdas Dambrauskas, tecnico del Sabah, club della massima serie azera attualmente in testa al proprio campionato. L'emergente allenatore non ha nascosto la propria curiosità per i viola di Vanoli nell'intervista rilasciata oggi a Tuttomercatoweb.com, in cui ha parlato della sua visione per il calcio italiano citando anche la Fiorentina: "Fin da bambino, il calcio italiano mi ha sempre affascinato. Quando stavo crescendo, la Serie A era il campionato più forte del mondo. In una delle domande precedenti ho menzionato che a 13 anni sapevo già di voler fare l'allenatore; avevo proprio tredici anni durante i Mondiali del 1990 in Italia, che hanno lasciato un segno profondo in me ancora oggi".

Prosegue il tecnico: "Sono un grande appassionato di storia dello sport; le tradizioni dei club, le loro ideologie, i giocatori, gli allenatori ecc. Mi affascinano sempre, e l'Italia ha moltissimo da offrire. Seguo molto anche la scuola degli allenatori italiani. L'Italia non copia mai; credo sia molto difficile per gli allenatori stranieri lasciare il segno nel calcio italiano proprio perché la scuola locale è fortissima. Essendo un allenatore affamato di imparare e progredire, guardo diverse partite di Serie A ogni fine settimana. Al momento ho più interesse per il Torino e la Fiorentina, perché nel Torino abbiamo il miglior giocatore lituano, Gvidas Gineitis, e alla Fiorentina il mio ex assistente Cristian Ceballos fa parte dello staff tecnico".