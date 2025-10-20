Toni sul diverbio con Pioli: "Capisco il momento difficile ma mi è dispiaciuto. Bisogna darsi una regolata"

Luca Toni ieri sera a Dazn è stato protagonista involontario di un diverbio con Stefano Pioli che gli ha risposto male mentre l'ex attaccante viola cercava di fargli una domanda. Intervistato da Radio Bruno ha spiegato: "Capisco che Pioli stia vivendo un periodo difficile, ma io avrei voluto fargli solo una domanda su un eventuale problema mentale dei calciatori viola. Invece non mi ha fatto nemmeno finire la domanda ed è partito in quarta, mi è dispiaciuto perché lo conosco ed ho un bellissimo rapporto. Inoltre dopo se ne è andato senza nemmeno finire l’intervista. Io tra l'altro tengo alla Fiorentina, non volevo certo far succedere questo episodio. Non siamo nemici della Fiorentina. Gli allenatori devono smetterla altrimenti non si può chiedere più nulla quando perdono. Bisogna darsi tutti un po' una regolata".

Poi ha proseguito sulla situazione viola: "La Fiorentina secondo me non riesce a gestire il vantaggio e non sa riprendere la gara una volta quando va in svantaggio. E’ una questione anche mentale, basterebbe vincere anche solo una gara, anche giocata male, per tirar su morale ed entusiasmo. La cosa brutta è la spaccatura tifosi-società e tifosi-squadra. Adesso la classifica fa paura, ed il calendario è bruttissimo con Bologna e Inter prossime avversarie. I giocatori devono metterci qualcosa in più, ma devono tutti portare tranquillità, sia in campo che fuori".