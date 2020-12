Anche due grandi ex viola come Luca Toni e Sebastien Frey hanno espresso il loro pensiero in merito alla situazione della Fiorentina. Attraverso Instagram, prima Toni ha commentato un post della Fiorentina scrivendo: "Per piacere riportate la Fiorentina dove merita!". Gli ha fatto eco Frey: "Bravo bomber sono d'accordo con te".