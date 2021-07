TONI, A Donnarumma: "Chi ti critica non capisce"

Gigio Donnarumma ha salutato il Milan e i tifosi rossoneri con un lungo post su Instagram. La foto è stata commentata da alcuni ormai suoi ex compagni, ma anche da un ex viola come Luca Toni che ha scritto "Chi ti critica non capisce...che l'errore principale è stato del Milan che ti ha lasciato andare...Priorità assoluta era rinnovare il tuo contratto, poi gli altri. Sei il portiere più forte al mondo e lo hai dimostrato... quelli che ti criticano dovrebbero informarsi quanto Manuel Neuer" generando tante risposte che approvavano il suo commento, ma anche molte disapprovazioni.