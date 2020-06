Ultime da Brescia in vista della gara contro la Fiorentina di lunedì sera alle 19:30 all'Artemio Franchi. Per Sandro Tonali solo una botta, probabilmente riuscirà a recuperare per la gara di Firenze. Domani il club lombardo effettuerà sul regista altre valutazioni mediche, ma non dovrebbe essere nulla di grave.