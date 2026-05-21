Tommaso Rubino saluta la Carrarese: "Vi porterò sempre con me"
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>Dopo una stagione da 26 gare e 2 reti in Serie B, Tommaso Rubino dice addio alla Carrarese: l'attaccante classe 2006, di proprietà della Fiorentina ma in prestito a Carrara dalla scorsa estate, ha voluto salutare compagni e tifosi con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo…ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con degli uomini prima che dei calciatori fantastici e questa è sempre stata la nostra forza, andare avanti l’uno con l’altro non mollando mai, soprattutto per questo motivo vi porterò sempre con me…siete unici, vi voglio bene".
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