Tommaso Rubino saluta la Carrarese: "Vi porterò sempre con me"

>Dopo una stagione da 26 gare e 2 reti in Serie B, Tommaso Rubino dice addio alla Carrarese: l'attaccante classe 2006, di proprietà della Fiorentina ma in prestito a Carrara dalla scorsa estate, ha voluto salutare compagni e tifosi con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Grazie Carrara, è stato un viaggio bellissimo…ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con degli uomini prima che dei calciatori fantastici e questa è sempre stata la nostra forza, andare avanti l’uno con l’altro non mollando mai, soprattutto per questo motivo vi porterò sempre con me…siete unici, vi voglio bene".