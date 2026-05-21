Pellegatti promuove Vanoli: "Si merita la conferma. Se andrà via, occhio a Grosso"
Paolo Vanoli promosso, senza troppi giri di parole. Carlo Pellegatti prende posizione sul lavoro svolto dal tecnico viola e apre anche uno scenario sul possibile futuro della panchina della Fiorentina. Intervistato da Newssuperscommesse.it, il noto giornalista vicino al Milan ha infatti speso parole importanti per l’attuale allenatore gigliato, sottolineando come il percorso fatto fin qui meriterebbe continuità.
“Vanoli ha senz’altro fatto un ottimo lavoro, tale da meritarsi anche la riconferma. Tutto dipende da Paratici”, ha spiegato Pellegatti, rimettendo così la decisione finale nelle mani del nuovo direttore sportivo viola. Ma non solo. Perché Pellegatti si è anche sbilanciato su quello che potrebbe essere il nome del prossimo allenatore della Fiorentina qualora il club decidesse di voltare pagina: “Io continuo a pensare che possa essere Fabio Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina”.
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