Clamoroso: il Milan avrebbe proposto un contratto di un anno a Thiago Silva

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Nelle scorse ore il Porto ha comunicato che Thiago Silva ha lasciato il club, diventando così svincolato nonostante avesse la possibilità di rinnovare automaticamente il suo contratto per un'altra stagione. Riporta ESPN che il difensore brasiliano ha ricevuto un'offerta di un anno dal Milan e concludere così la sua carriera in Serie A.

Al momento Thiago Silva, 41 anni, non ha ancora preso una decisione: vuole godersi del tempo con la sua famiglia e prendere con calma una decisione sul suo futuro. Il brasiliano ha un'altra opzione sul tavolo: ritirarsi e poi proseguire gli studi per ottenere tutte le abilitazioni necessarie per diventare allenatore in Inghilterra: ha già ricevuto un'offerta per lavorare all'interno del Chelsea dove ha giocato dal 2020 al 2024.