Tommaso Berti sul periodo in viola: "Era l'esperienza che cercavo, anno importante"

Il centrocampista del Cesena Tommaso Berti, con un passato nelle giovanili della Fiorentina, ha parlato proprio del suo periodo in viola. Queste le sue parole in un'intervista a gianlucadimarzio.com: "Firenze e la Fiorentina erano l’esperienza che cercavo. Volevo provare a cambiare. Dedicarmi al calcio e allontanarmi da casa. È stato un anno molto importante. L’ambiente Fiorentina mostra quanto è complesso emergere e raggiungere la Serie A. Senza sacrificio non si arriva. Mi sono confrontato con i campioni della prima squadra, ho osservato il loro modo di allenarsi e ho imparato tanto. È stato un cambiamento: la prima volta lontano da casa e dalle mie sicurezze. Solo così potevo capire chi fossi veramente”.

Poi il ritorno a Cesena: "A Cesena ho giocato la Serie C insieme a calciatori con decine di stagioni di Serie A alle spalle che mi hanno permesso di crescere in campo e fuori. Da Missiroli a Rigoni fino ai grandi dell’anno scorso. Raccogli tutto, assembli e maturi”.