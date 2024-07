TMW, Juve e Roma su Retegui. Nzola idea del Genoa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo i nomi di Mateo Retegui, un altro nome di mercato finisce sull'asse Genova-Firenze. Si tratta di M'Bala Nzola, perché come racconta Tuttomercatoweb.com, l'attaccante del Genoa è un'idea che si sta facendo sempre più concreta per due squadre di vertice come Juventus e Roma. Il Grifone in queste ore ha reso chiaro alle realtà interessate la valutazione, tra i 20 e i 25 milioni di euro. E in caso di addio dell'ex Tigre, per i rossoblù si aprirebbe la pista che porta a M'Bala Nzola, in uscita dalla Fiorentina e - nel caso - opportunità molto concreta.