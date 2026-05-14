Tmw annuncia: Lucca torna al Napoli. Il Bologna interessato all'attaccante

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Secondo quanto riportato da TMW, l’avventura di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest è destinata a chiudersi dopo appena pochi mesi. Il club inglese, infatti, non avrebbe intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, motivo per cui l’attaccante farà ritorno al Napoli al termine della stagione. L’esperienza in Premier League non ha convinto fino in fondo il Forest, complici anche il poco spazio trovato e un inserimento non semplice nel calcio inglese. Per Lucca si prospetta così un nuovo scenario di mercato, con il Napoli chiamato a decidere il futuro del centravanti classe 2000.

Sempre secondo TMW, sul giocatore resta forte l’interesse del Bologna, che aveva già provato a prenderlo durante il mercato di gennaio prima del trasferimento in Inghilterra. I rossoblù continuano a seguire la situazione e potrebbero tornare alla carica in estate qualora si aprissero i margini per una nuova trattativa.