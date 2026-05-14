Premier, l'obiettivo viola Iraola tra i candidati a miglior tecnico dell'anno
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Non solo la lista per il premio di miglior giovane, la Premier League ha reso noti attraverso un post Instagram la lista dei finalisti per il premio di tecnico dell'anno. In lizza per il premio ci sono Keith Andrews del Brentford, Mikel Arteta dell'Arsenal, Michael Carrick del Manchester United, Pep Guardiola del Manchester City, Regis Le Bris del Sunderland e Andoni Iraola del Bournemouth, tecnico accostato anche alla panchina della Fiorentina. I tifosi potranno votare fino alle 12 di lunedì 18 maggio tramite i canali ufficiali della Premier.
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Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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