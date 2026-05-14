Premier, l'obiettivo viola Iraola tra i candidati a miglior tecnico dell'anno

Premier, l'obiettivo viola Iraola tra i candidati a miglior tecnico dell'annoFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 17:26News
di Redazione FV

Non solo la lista per il premio di miglior giovane, la Premier League ha reso noti attraverso un post Instagram la lista dei finalisti per il premio di tecnico dell'anno. In lizza per il premio ci sono Keith Andrews del Brentford, Mikel Arteta dell'Arsenal, Michael Carrick del Manchester United, Pep Guardiola del Manchester City, Regis Le Bris del Sunderland e Andoni Iraola del Bournemouth, tecnico accostato anche alla panchina della Fiorentina. I tifosi potranno votare fino alle 12 di lunedì 18 maggio tramite i canali ufficiali della Premier.