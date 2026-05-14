Under-15, i convocati del ct Battisti per le due sfide alla Serbia: tre i viola presenti
Dopo il terzo posto ottenuto nel Torneo delle Nazioni, in programma dal 25 aprile al 1° maggio in Friuli Venezia Giulia, la Nazionale Under-15 tornerà in campo martedì 19 maggio, alle ore 17, e giovedì 21 maggio, alle ore 11, a Novarello, per il doppio appuntamento contro i pari età della Serbia. 22 i giocatori convocati da mister Enrico Battisti, tutti nati nel 2011, tra cui figurano anche tre giocatori della Fiorentina.
Di seguito l'elenco completo dei convocati:
Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina); Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Immanuel Altieri (Torino), Matthew Appiah Boateng (Parma), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Bruno Savarese (Roma); Centrocampisti: Mattia Castiglione (Palermo), Sean Luis Ebagua (Venezia), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Matteo Vives (Napoli); Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Francesco Fattoruso (Napoli), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Mattia Pica (Roma), Lorenzo Sassetti (Dundee United), Lorenzo Vitali (Parma).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati