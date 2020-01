Nei giorni scorsi il nome di Rodrigo De Paul è tornato al centro di alcune voci di mercato, con Fiorentina, Inter e Milan che ci avevano pensato ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW difficilmente il centrocampista lascerà l'Udinese in questo mercato di gennaio e in questo senso c'è da registrare anche la partenza dell'agente del giocatore, tornato in Argentina.