TMW, Accordo tra Roma e Como per Belotti. Viola out

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la Roma e il Como hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Andrea Belotti. Per il passaggio in Lombardia del centravanti bergamasco l'intesa sarebbe di circa 5 milioni di Euro. Entro la fine del mese arriverà la risposta definitiva del Gallo per il trasferimento al Como. Difficile un rilancio della Fiorentina per Belotti, mentre riguardo all'estero ci sta pensando il Betis Siviglia. L'ex capitano del Torino però preferirebbe rimanere in Serie A.