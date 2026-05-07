Thorstvedt su Grosso: "Ha fatto una lavoro straordinario in due anni"
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Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, in una sua intervista al Corriere dello Sport ha parlato della bella stagione fatta dai neroverdi e del lavoro svolto da Fabio Grosso, uno dei nomi più caldi per quanto riguarda la panchina della Fiorentina: "Ha fatto un lavoro straordinario, è qui da due anni e ha dimostrato le qualità tecniche e umane. Parla con ciascuno di noi e ci sentiamo apprezzati"
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