La Scafatese annuncia: "Ceduto alla Fiorentina il classe 2011 Alieu"
La Scafatese ha annunciato di aver ceduto alla Fiorentina il giovane calciatore, Alieu Kemo Jammeh. Questo il comunicato ufficiale del club campano: "La Scafatese Calcio 1922 comunica il trasferimento alla ACF Fiorentina del giovane Alieu Kemo Jammeh, classe 2011, proveniente dal settore giovanile gialloblù.
Un trasferimento che rappresenta motivo di grande soddisfazione per tutta la società canarina e che certifica l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dalla Scafatese e dal responsabile Pietro Varriale sul proprio settore giovanile, attraverso un progetto fondato sulla crescita, sulla valorizzazione e sulla formazione dei giovani calciatori.
Ad Alieu va il più sincero augurio da parte di tutta la famiglia gialloblù per questa nuova avventura".
Di seguito il post Instagram originale della Scafatese con Alieu Kemo Jammeh fotografato al Viola Park:
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