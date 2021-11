THIAGO MOTTA, A Firenze non siamo scesi in campo

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino ed ha parlato anche della sconfitta con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Senza parlare di calcio, non mi è piaciuto il nostro comportamento. Ho detto ai giocatori, non subito dopo la partita perché stavo pensando e cercavo di capire in video la partita, che non siamo scesi in campo, al di là della qualità della Fiorentina. Sono convinto che possiamo fare molto meglio, i giocatori sono consapevoli che non abbiamo giocato nel modo giusto e mi aspetto un’altra partita domani da tutti i punti di vista. Il calcio è uno sport interessantissimo perché in tante partite non sempre vince la più forte, ma per affrontare la partita devi mettere tutti gli ingredienti dentro al campo e noi non l’abbiamo fatto. Per domani sono sicuro che vedremo un altro tipo di partita, sia per l’avversario che per il nostro atteggiamento".

Sulla partita di Firenze ha inciso la mole di partite di fila?

"No, giocare fa sempre bene. Quello che mi aspetto e che voglio dai miei sono le stesse cose, lo sanno dall'inizio. Abbiamo avuto la possibilità di rinforzarci in settimana e ora tutti devono dare il massimo. Se uno ha il 30% me lo deve dare, se ho il 120% lo do, così come se ho il 10%. Se ho il 100% e do il 95% non va bene. Sono cose semplici che dal primo giorno spieghiamo. Ci siamo rinforzati in settimana con giocatori responsabili che sanno dove sono e cosa mi aspetto. Sicuramente domani vedremo un'altra partita".