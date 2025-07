Morata forza per andare al Como, il Galatasaray continua a dire no al suo addio

Il Galatasaray continua a chiudere la strada al Como per l'arrivo di Alvaro Morata. Come riporta TMW, nonostante i rilanci dei lariani per l'attaccante spagnolo, il club turco prosegue nell'opposizione ai lombardi e al desiderio dello stesso giocatore di tornare in Serie A alla corte di Fabregas. Il centravanti ex Juventus e Milan ha chiarito alla dirigenza turca le sue intenzioni, e cioè la voglia di tornare in Italia anche con i fatti, non solo con le parole: ieri Morata non ha partecipato all’allenamento della squadra, un modo per forzare la cessione.

Il Galatasaray però, secondo quanto filtra da Istanbul, ha preso atto della sua posizione ma non ha cambiato la propria idea. L'ex Real Madrid resta importante per il club e per l’allenatore, e tutte le offerte ricevute finora sono state rifiutate, anche il nuovo pressing del Como. Ricordiamo che l'ok della società turca rimane fondamentale visto che Morata è attualmente in prestito in Turchia dal Milan, fino a gennaio 2026, con obbligo di riscatto condizionato.