Non solo la Fiorentina su Zanoli. Il Bologna ha chiesto il giocatore al Napoli

C'è anche il Bologna sulle tracce di Alessandro Zanoli. A riferirlo è Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato che sui suoi account social ha messo in evidenza la richiesta del club felsineo nei confronti del Napoli, titolare del cartellino del giocatore. L'esterno destro è reduce dalla stagione al Genoa ed è rientrato alla base, ma non fa parte del progetto di Conte, motivo per cui partirà nuovamente. Sul calciatore si è mossa da tempo anche la Fiorentina in una pista di mercato che però, ad ora, non ha subito novità.