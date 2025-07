Inter-Lookman, Percassi: "Vuole andarsene, ma i tempi e i valori li decide l'Atalanta"

(ANSA) - BERGAMO, 30 LUG - "I tempi e i valori di uscita dei giocatori dell'Atalanta li decide solo la società". Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, si sofferma sulla trattativa con l'Inter per Lookman: "Per Ademola non c'era stato niente di concreto, di fatto, fino a ieri, una proposta scritta dell'Inter - precisa l'alto dirigente atalantino -. Mi sono visto con Beppe Marotta in lega, abbiamo un grande rapporto, siamo amici: in questi giorni valuteremo con serenità l'offerta ricevuta".

Ancora, sul nigeriano Pallone d'Oro d'Africa: "Lookman è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di lasciare l'Atalanta, non si sta svelando un grande segreto. Mettevamo in conto che sarebbe dovuto partite quest'estate, una cessione importante all'anno è nella nostra filosofia". A complicare il quadro, una cessione inaspettata: "In realtà., poi, se n'è andato a sorpresa Mateo Retegui: non era nei nostri piani che uscisse, anche perché era arrivato solo la scorsa estate". (ANSA).