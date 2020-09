TGR RAI, Oggi via libera al nuovo CS. Commisso...

Giornata importante oggi per la Fiorentina anche per quanto riguarda il fronte Centro Sportivo a Bagno a Ripoli. Come riporta il TgR Rai Toscana, va in scena la conferenza dei servizi che nel primo pomeriggio dovrebbe dare il via libera definitivo per l'inizio dei lavori per il nuovo centro tecnico della Fiorentina. Si tratta di una riunione in videoconferenza con tecnici in rappresentanza di Fiorentina, Regione, città metropolitana e soprattutto Soprintendenza, la più temuta. Risposte importanti in merito arriveranno nel primo pomeriggio. In caso di responso positivo, Commisso presenterà pubblicamente il nuovo progetto definitivo la prossima settimana.