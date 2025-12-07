Lazio-Bologna in campo all'Olimpico alle 18: le formazioni ufficiali della partita
Alle 18 prosegue il programma della serie A che prevede la partita Lazio-Bologna all'Olimpico, con le due squadre reduci da una sconfitta e dunque vogliose di riscattarsi. Ecco le formazioni della gara:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
