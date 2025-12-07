Milan, Allegri: "Da qui a gennaio si delinea la classifica"
(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Inter e Napoli sono le più attrezzate per vincere il campionato. Il fatto che ci siano tante squadre in pochi punti è una anomalia del campionato. Ad un certo punto, la classifica si allungherà e dovremo avere la forza di restare lì. Domani sarà importante per la classifica": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino. "Da oggi fino a fine gennaio sarà un periodo dove la classifica verrà delineata. Dovremo essere bravi a restare nelle prime quattro", spiega l'allenatore rossonero. (ANSA).
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessunodi Tommaso Loreto
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Fiorentina: "Solidarietà a giocatori e famiglie minacciati. Garantiremo misure necessarie per la sicurezza"
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
