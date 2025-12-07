Roma in dieci un tempo, vince il Cagliari di misura: finisce 1-0. Sardi a +8 sui viola
La Roma cade inaspettatamente a Cagliari con i rossoblù che vincono 1-0 in casa. A decidere un gol di Gaetano nel finale della partita. Dopo lo 0-0 del primo tempo, al 52' Celik (nella foto) viene espulso subito che dopo che il Var aveva annullato un rigore al Cagliari e la Roma resta così in dieci per oltre mezzora. Sullo sviluppo di un calcio d'angolo all'82' il Cagliari passa con Gaetano. Durante la gara un intervento di Ghilardi su Folorunsho ha scatenato un momento di tensione dello stesso attaccante con Hermoso; entrambi ammoniti da Zufferli.
La Roma, alla seconda sconfitta consecutiva, perde la possibilità di portarsi in vetta e rimane a quota 27 punti. Il Cagliari grazie ai tre punti sale a 14 e si allontana dalla zona retrocessione, salendo a +8 sulla Fiorentina.
