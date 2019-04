TEOTINO, Ci aspettiamo molto da Zohore

Il responsabile comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino, presente in tribuna a Viareggio per assistere a Fiorentina-Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Rai: "Zohore è qua da pochi giorni e sta cercando di inserirsi. Ci aspettiamo molto da lui. La partita finora è stata molto bloccata. Purtroppo si gioca a eliminazione diretta e tutti vogliono andare avanti. Sarebbe bello vedere un gioco di maggiore qualità. Anche il campo, molto duro, non aiuta ad effettuare belle giocate".