TEOCOLI, Ibra come Ribery. Partenza di Vlahovic...

Teo Teocoli, storico comico e tifosissimo del Milan, ha parlato alla vigilia del match del Franchi tra i rossoneri ed il Milan, soffermandosi soprattutto su quello che potrebbe essere il nemico numero uno di un'incerottata difesa viola, ovvero Zlatan Ibrahimovic (che dovrebbe comunque partire dalla panchina): "Giocare contro Ibrahimovic è difficile. Nessuno osa toccarlo, quando prende palla mette la palla sotto la suola e tutti aspettano di vedere cosa vuole fare. Ibra è un grandissimo giocatore e personaggi del genere fanno bene al calcio. Lui come Ribery, che dopo aver vinto tutto col Bayern è andato alla Fiorentina e adesso è sceso ancora di livello per continuare a giocare, sono innamorati del calcio e si vede che non vorrebbero mai smettere. Maldini sta facendo qualcosa di importante, lo chiamo sempre per chiedere per avere i biglietti ma non mi risponde mai, è sempre occupato. Vlahovic? Mi dispiace che la Fiorentina si privi sempre di campioni che nascono lì. Così come Chiesa, stava iniziando a ingranare ed è stato venduto".