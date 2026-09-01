Aritmia benigna per Scott McTominay: salterà la gara contro la Fiorentina
Scott McTominay salterà la gara con la Fiorentina tornerà a disposizione del Napoli soltanto dopo la sosta per le nazionali. Alla base dello stop del centrocampista scozzese non c’è però il problema delle vesciche: attraverso un comunicato ufficiale, il club azzurro ha infatti annunciato «l’insorgenza di una lieve aritmia benigna», che richiederà un intervento correttivo mediante ablazione nei prossimi giorni. Lo riporta Gazzetta.it.
McTominay salterà dunque le sfide contro Inter, Arsenal, Bologna e apphnto quella con la Fiorentina. Secondo le previsioni della società, il rientro potrebbe avvenire nel weekend del 10-11 ottobre, in occasione della partita contro il Frosinone. Il giocatore non risponderà neppure alla convocazione della Scozia per gli impegni di Nations League contro Slovenia, Svizzera e Macedonia del Nord.
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