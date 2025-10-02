Tegola per la Juventus, lesione al bicipite femorale per Juan Cabal
Arrivano brutte notizie per la Juventus di Igor Tudor reduce dal pareggio di Champions League in casa del Villareal. Nei bianconeri infatti durante la gara contro il club spagnolo di ieri sera si è infortunato il difensore Juan Cabal che, secondo Sky Sport, dovrebbe rimanere fermo per un mese e mezzo circa. Di seguito anche il comunicato della Juventus sulle condizioni del colombiano:
"Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".
